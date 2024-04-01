مصر.. عرض إماراتي وصيني لأشهر شركات البلاد

أعلنت شركة مصر للألومنيوم اليوم الاثنين أنها تلقت عرضين من شركتين إماراتية وصينية في المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة.

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والشركتان هما: شركة NFC الصينية، وشركة Fleet Energy الإماراتية، وفق البيان.

وأعلنت الشركة طرح مناقصة بين شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروضها لإعادة تأهيل الشركة، ويشمل نطاق الأعمال: قطاع خطوط إنتاج الألومنيوم، وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار، وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون، وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك ومصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

ثم أعلنت الشركة تأجيل موعد إغلاق المناقصة العامة المطروحة والمتعلقة بمشروع إعادة تأهيل شركة مصر للألومنيوم إلى نهاية مارس 2024.

وقالت الشركة في بيان الاثنين، إنه جاري دراسة العرضين المقدمين من خلال اللجنة المختصة.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1969 في صعيد مصر باعتبارها الشركة الوحيدة المصنعة للألومنيوم الخام الأولي في مصر وتزود بالطاقة الكهرومائية من السد العالي بأسوان.

وتعتبر الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واحدة من أكبر شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا، ويبلغ إنتاجها السنوي 320 ألف طن في أشكال مختلفة من المسبوكات.

المصدر: مصراوي