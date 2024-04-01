بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الغربية

سجلت بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين أعلى مستوى منذ فرض العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وبحلول الساعة 10:49 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة الرئيسي MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.77% إلى 3358.12 نقطة، مسجلا أعلى مستوى فبراير 2022.

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في حين ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.73% إلى 1145.24 نقطة، بحسب التداولات.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.31 روبل، وانخفض سعر صرف اليورو بواقع كوبيكتين إلى 99.64 روبل.

المصدر: برايم