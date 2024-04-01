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بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الغربية

مال وأعمال

بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الغربية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين أعلى مستوى منذ فرض العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وبحلول الساعة 10:49 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة الرئيسي MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.77% إلى 3358.12 نقطة، مسجلا أعلى مستوى فبراير 2022.

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في حين ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.73% إلى 1145.24 نقطة، بحسب التداولات.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.31 روبل، وانخفض سعر صرف اليورو بواقع كوبيكتين إلى 99.64 روبل.

المصدر: برايم

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