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بيانات تظهر قوة وزخم الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

بيانات تظهر قوة وزخم الاقتصاد الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل النشاط الشهري للمصانع في روسيا في مارس الماضي أعلى مستوى منذ عام 2006، في مؤشر إيجابي على أداء الاقتصاد الروسي في 2024.

وأفادت وكالة S&P Global، في تقرير لها، بأن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) بلغ في مارس الماضي 55.7 نقطة، مرتفعا من 54.7 نقطة في فبراير الماضي، وأشارت إلى أن قراءة الشهر الماضي تعد الأعلى منذ أغسطس 2006.

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ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) هو مؤشر اقتصادي يقيس أداء قطاع الصناعات التحويلية، ويعتبر مؤشرا مهما على صحة الاقتصاد، إذ يوفر إشارات مبكرة عن التوجه العام للقطاع الصناعي. ومستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأقر صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع على الرغم من عقوبات الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسن صندوق النقد الدولي، في تقريره، بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.

المصدر: إنترفاكس

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