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السجن 25 عاما لمؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة في الولايات المتحدة

مال وأعمال

السجن 25 عاما لمؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
AP Mary Altaffer, File
سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة
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أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 25 عاما على سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة FTX المنهارة للعملات المشفرة، بالتهم المتعلقة بالاحتيال.

وأشار القاضي لويس كابلان أثناء النطق بالحكم إلى أن المتهم كان يحاول عرقلة العدالة والتأثير على شهود العيان في قضيته.

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وحكم القاضي كذلك بأن يدفع بانكمان فريد مبلغ 11.02 مليار دولار تعويضات.

وفي نوفمبر الماضي، أدين بانكمان فريد من قبل هيئة المحلفين بتهم الاحتيال والتآمر لغرض تبييض الأموال وغيرها.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن فريق محامي بانكمان فريد يعتزم الطعن في قرار المحكمة.

يذكر أن بورصة FTX للعملات المشفرة رفعت في يوليو 2023 دعوى قضائية ضد مؤسسها وثلاثة أعضاء سابقين في إدارتها، متهمة اياهم باختلاس أكثر من مليار دولار قبل أشهر من انهيار البورصة في نوفمبر 2022، عندما خسرت البورصة 662 مليون دولار خلال يوم واحد في ظروف غامضة.

المصدر: وكالات

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