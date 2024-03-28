مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x91i
نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار مروع في مسجد موسى بن جعفر بمنطقة تبريز.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تسرب الغاز في المسجد تسبب في حدوث الانفجار.
وأدى الانفجار الذي وقع في حي الأحمقية بالمدينة، إلى سقوط 10 جرحى.
فیلم از انفجار هولناک مسجد موسی بن جعفر تبریز— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) March 27, 2024
نشت گاز در مسجد انفجاری را رقم زد pic.twitter.com/RAsB7B1q9j
المصدر: "إرنا" + "انتخاب"