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مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)

مال وأعمال

مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)
AP
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نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار مروع في مسجد موسى بن جعفر بمنطقة تبريز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تسرب الغاز في المسجد تسبب في حدوث الانفجار.

وأدى الانفجار الذي وقع في حي الأحمقية بالمدينة، إلى سقوط 10 جرحى.

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المصدر: "إرنا" + "انتخاب"

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