مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار بمسجد في إيران (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار مروع في مسجد موسى بن جعفر بمنطقة تبريز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تسرب الغاز في المسجد تسبب في حدوث الانفجار.

وأدى الانفجار الذي وقع في حي الأحمقية بالمدينة، إلى سقوط 10 جرحى.

فیلم از انفجار هولناک مسجد موسی بن جعفر تبریز



نشت گاز در مسجد انفجاری را رقم زد pic.twitter.com/RAsB7B1q9j — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) March 27, 2024

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المصدر: "إرنا" + "انتخاب"