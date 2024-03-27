الإمارات تعلن بدء إنتاج النفط من منطقة "بلبازيم" البحرية

أعلنت "أدنوك" الإماراتية اليوم، عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية "ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول".

وتتولي شركة "الياسات البترولية"، وهي مشروع مشترك بين "أدنوك" و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" "CNPC" إدارة منطقة "بلبازيم" البحرية.

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ومن المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل "بلبازيم" البحري تدريجيا لتصل إلى 45 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، مما يساهم في تحقيق هدف "أدنوك" المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وتعتبر "الياسات البترولية" شركة رائدة في تطبيق أدوات النمذجة والتحليل التي توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منطقة الامتياز البحرية التي تديرها الشركة.

المصدر: وام