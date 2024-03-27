الدولار يتراجع في مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، بنحو 50 قرشا، ليسجل 47.35 جنيه، بدلا من 47.85 جنيه في البنك التجاري الدولي.

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

بنك مصر نحو 47.32 جنيه للشراء، ونحو 47.42 جنيه عند البيع.

بنك الإسكندرية نحو 47.3 جنيه للشراء، ونحو 47.4 جنيه عند البيع.

بنك الكويت الوطني نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

البنك العقاري المصري العربي نحو 47.45 جنيه للشراء، ونحو 47.5 جنيه عند البيع.

المصرف العربي الدولي نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه عند البيع.

بنك الاستثمار العربي نحو 47.3 جنيه للشراء، ونحو 47.4 جنيه عند البيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح 6 مارس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: القاهرة 24