المصريون يواصلون هجر الدولار

جمعت شركتا الصرافة في بنكي الأهلي المصري ومصر 6.45 مليار جنيه، من حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف وحتى الآن.

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ووفق بيانات شركتي الأهلي للصرافة، ومصر للصرافة، فإن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات التي تمت خلال تلك الفترة.

وقالت شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، إنها جمعت 3.73 مليار جنيه، من خلال تغيير العملات الأجنبية للعملاء حتى يوم أمس الثلاثاء.

ولفتت شركة الأهلي للصرافة، إلى إن حصيلة يوم أمس الثلاثاء فقط بلغت 210 ملايين جنيه، وسط إقبال كبير من العملاء على بيع العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 6 مارس.

فيما جمعت شركة مصر للصرافة 2.725 مليار جنيه من حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية، بين 6 مارس، وحتى أمس الثلاثاء 26 مارس.

وقالت شركة مصر للصرافة إن عدد فروعها يصل إلى 71 فرعا موزعة على جميع محافظات مصر، ويبلغ رأسمالها 360 مليون جنيه.

وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وتُركت أسعار صرف العملات وفق آليات السوق.

ورأت اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المستهدف.

المصدر: الأهرام