قريبا.. مترجم آلي من الروسية إلى العربية والتركية يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت المسؤولة في شركة "روس إنيرغو آتوم" الروسية يوليا نزاروفا عن عزم الشركة طرح مترجم لوحي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي من اللغة الروسية إلى اللغتين التركية والعربية وبالعكس.

وجاء تصريح المسؤولة الروسية خلال مشاركتها في منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، المنعقد برعاية شركة "روساتوم" الروسية.

وكانت "روس إنيرغو آتوم" (قسم الطاقة الكهربائية التابع لشركة "روساتوم") قد قدمت في المنتدى مترجما لوحيا محمولا "روسي - إنجليزي" يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهل التواصل بين الأشخاص بفعالية ودقة.

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ويعتمد الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويحتوي على أكثر من 50 ألف مصطلح باللغة الإنجليزية العامة والاقتصادية والتقنية والصناعية، بما في ذلك مصطلحات الصناعة النووية.

وقالت يوليا نزاروفا المسؤولة عن المشاريع الدولية في شركة "روس إنيرغو آتوم"، في حديث لـRT، إن هذا المترجم يساعد على الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الروسية دون الحاجة إلى الإنترنت.

وأضافت: "هذا يساعد زملاءنا في كل دول العالم على التواصل وفهم بعضهم البعض بدقة وسرعة وبجودة عالية. وهو ما يسرع من عملية الإنتاج. والآن يمكن استخدامه ليس فقط لأغراض إنتاجية ولكن أيضا لتدريب الموظفين ولتعليم الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء العالم. ونحن نعمل على تطويره من أجل هذه الأهداف.. كذلك نطور مسرد المصطلحات النووية في اللغة التركية مع مراعاة المصطلحات المستخدمة في محطة "أكويو" للطاقة النووية، في هذا العام نقوم بعمل النسخة التركية، وفي العام المقبل سنعمل على النسخة العربية من أجل المشروع المصري محطة الضبعة للطاقة النووية".

واستضاف إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا هذا الأسبوع فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" المنعقد برعاية شركة "روساتوم".

وجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم، وشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة.

المصدر: RT