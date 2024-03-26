رئيس الحكومة الروسية يكشف عن خطة طموحة لبناء أكثر من 1700 سفينة مدنية

كشف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن خطة لبناء أكثر من 1700 سفينة بحرية ونهرية للاستخدام المدني في روسيا حتى العام 2037.

وقال ميشوستين خلال جلسة حول استراتيجية تطوير الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، إن "الخطة طويلة المدى حتى العام 2037 تتضمن بناء أكثر من 1700 سفينة في القطاع المدني".

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وأشار ميشوستين إلى أنه تم خلال العام الماضي 2023 بناء أكثر من 100 قطعة بحرية في البلاد، من بينها ناقلتان من طراز "أفراماكس"، وعبارة، ومنصة بحرية تحتوي على خزان للغاز الطبيعي المسال من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2".

وأضاف رئيس الحكومة الروسية قائلا إن محفظة طلبات قطاع بناء السفن في الوقت الراهن تتجاوز 300 سفينة بحرية ونهرية.

وتعمل روسيا على توسيع أسطولها من السفن التجارية وناقلات موارد الطاقة بهدف تعزيز صادراتها، وخاصة بعد العقوبات الغربية الواسعة.

المصدر: نوفوستي