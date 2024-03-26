لماذا تستورد مصر المزيد من الغاز الإسرائيلي؟.. تقرير عبري يتساءل عن الصفقة الجديدة

تسأل موقع "gplanet" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، حول كمية الغاز التي يتم تصديرها لمصر ولماذا لا تكفي الاستهلاك هناك.

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وقال الموقع العبري، إن مصر تعاني من ورطة في الطاقة بسبب نقص إنتاج الغاز لديها خلال الفترة الأخيرة، متسائلا ولماذا لا تصدر تل أبيب المزيد من الغاز للقاهرة؟

وأوضح الموقع أن على إسرائيل أن تصل بصادرات قياسية من الغاز الطبيعي لمصر، مشيرا إلى أن خزان "تمار" يتفوق أيضا على خزان حقل "ظهر" المصري الذي يتضاءل حجم إنتاجه.

وأضاف الموقع أن هناك الكثير من الطاقة مخفية خلف الكواليس، وسنكشف عنها إسرائيل قريبا.

وكانت مصر قد اتفقت على زيادة كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل، بدلا من 1.15 مليار قدم مكعب يوميا الآن.

وحسب مسؤول حكومي تحدث مع وكالة "بلومبرغ"، فقد تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يوميا، بما سيساعد البلاد في زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة.

وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

بحسب المسؤول فإن زيادة الواردات ستأتي لمصر بعد انتهاء "شيفرون" الأمريكية من زيادة الإنتاج بحقل "تمار" للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل بنحو 60% خلال النصف الأول من العام المقبل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.

وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020) و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من جانب آخر.

المصدر: gplanet