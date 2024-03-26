تدفق الغاز من روسيا إلى تركيا يبلغ مستوى قياسيا

سجلت روسيا في مارس الجاري رقما قياسيا في إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل التركي" الممتد عبر قاع بحر الأسود، وجاء ذلك بحسب تقرير لـ"فيدوموستي" استند لبيانات مشغل مسار الطاقة.

ووفقا للبيانات بلغت إمدادات الوقود الأزرق الشهر الجاري 46.2 مليون متر مكعب في اليوم وبذلك تجاوز الرقم المستوى الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي بمرة ونصف.

إقرأ المزيد

و"السيل التركي" عبارة عن مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد عبر قاع البحر الأسود، ويتألف المسار من أنبوبين أحدهما مخصص للمستهلكين في تركيا، والثاني مخصص لدول جنوب أوروبا، وتصل الطاقة التمريرية إلى 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في العام.

المصدر: برايم