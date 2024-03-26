 
مباشر

تدفق الغاز من روسيا إلى تركيا يبلغ مستوى قياسيا

مال وأعمال

تدفق الغاز من روسيا إلى تركيا يبلغ مستوى قياسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8cc

سجلت روسيا في مارس الجاري رقما قياسيا في إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل التركي" الممتد عبر قاع بحر الأسود، وجاء ذلك بحسب تقرير لـ"فيدوموستي" استند لبيانات مشغل مسار الطاقة.

ووفقا للبيانات بلغت إمدادات الوقود الأزرق الشهر الجاري 46.2 مليون متر مكعب في اليوم وبذلك تجاوز الرقم المستوى الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي بمرة ونصف.

إقرأ المزيد
أردوغان: سنوزع الغاز الروسي في أوروبا عبر
أردوغان: سنوزع الغاز الروسي في أوروبا عبر "السيل التركي"

و"السيل التركي" عبارة عن مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد عبر قاع البحر الأسود، ويتألف المسار من أنبوبين أحدهما مخصص للمستهلكين في تركيا، والثاني مخصص لدول جنوب أوروبا، وتصل الطاقة التمريرية إلى 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في العام.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا