مبادرة من المركزي الروسي لدعم ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

دعا البنك المركزي الروسي البنوك في البلاد لشطب قروض الضحايا الذين سقطوا في هجوم "كروكوس" الإرهابي، كما أوصى بنك روسيا المؤسسات الائتمانية بتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم.

وقال بنك روسيا (المركزي الروسي)، في بيان نشره اليوم الاثنين، إنه أرسل خطابا يدعو لشطب ديون المقترضين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي على "كروكوس" إلى البنوك والمؤسسات الائتمانية في البلاد.

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وأضاف البنك المركزي الروسي أن المؤسسات الائتمانية الروسية يمكنها شطب القروض دون انتظار أن يتقدم الورثة بطلب لفعل ذلك.

ويوم السبت الماضي، أعلنت مجموعة من كبرى البنوك الروسية أنها ستقوم بشطب قروض المتضررين من الهجوم الإرهابي، وشملت القائمة: بنك "في تي بي" و"ألفا بنك" و"سوفكوم بنك" و"تينكوف بنك" و"بوتشتا بنك" و"أورال سيب" و"روسكي ستندارت" وغيرها من البنوك.

من جهته وعد "سبيربنك"، الذي يعد أكبر مؤسسة ائتمانية في روسيا، بإيجاد حل لمسألة القروض للأشخاص الذين لقوا حتفهم في هجوم "كروكوس" وجرحى الهجوم.

وأعربت البنوك الروسية عن تعازيها العميقة لضحايا الهجوم وأقاربهم، مؤكدة دعمها للمتضررين وأسرهم.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي + تاس