انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وترافق ذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق وتقييم الأسواق للتوقعات حول مسار معدلات الفائدة حول العالم.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 80.56 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65% إلى 85.22 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 81.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود "برنت" إلى 85.78 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.27% إلى 104.2890 نقطة.

Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ