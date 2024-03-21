السيسي يهدد محتكري السلع

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة المشاركة في ضبط الأسواق من خلال طرح السلع.

وقال السيسي: "يا دكتور مصطفي الناس اللي بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع.. من قبل مني لما قالوا اقتصاد حر كان الهدف أننا ندي الفرصة للكل والحكومة تراجعت عن هذا الدور.. طبعا بدون شك بعترف أن الفترة اللي فاتت صعبة.. تجاوزنا الفترة دي وفيه استقرار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "لما نواجه الاحتكار والمؤسسات المعنية خشوا وهاتوا سلع بـ2 -3 مليار علشان نعمل توازن في السوق.. مش هقدر أقول ولا هشكك في ذمم حد ولا في ضمائر حد ولا وطنية حد.. يعني تعمل كده وتطلع تحج أو تطلع زكاة.. مش بقول حد وحش.. نخش ونبعت نجيب سلع والدولة تخش تاني واحنا اللي بنوفر الدولار لهم.. طب خلاص".

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن المرأة هي من تحملت تبعات الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف "ملتزمون بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها".

وأكد أن المرأة المصرية تظل محورا لأمن واستقرار الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية