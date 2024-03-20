بورصة لندن للمعادن تخطط لإدراج جدة السعودية مركزا جديدا لتسليم النحاس والزنك

كشفت بورصة لندن للمعادن نيتها إدراج مدينة جدة السعودية نقطة تسليم جديدة لعقود النحاس والزنك، ما يؤكد أهمية المملكة التي تمتلك ثروة معدنية ضخمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن ماثيو تشامبرلين اهتمام البورصة بتطوير شبكة من المستودعات لتقليص فترة التسليم، وقال إن "بورصة لندن للمعادن (LME) ملتزمة بتطوير شبكة مستودعات لتوفير أقصى قدر من الاتصال مع مجتمع المعادن العالمي. وتعد المملكة العربية السعودية مركزا عالميا متزايد الأهمية فيما يتعلق بالمعادن، وتستوفي جدة المعايير التشغيلية واللوجستية لمواقع المستودعات الجديدة".

ويخضع المقترح للتشاور بين أعضاء بورصة لندن للمعادن (LME) وشركات المستودعات ووكلائها في لندن بالتشاور حتى 30 أبريل المقبل من أجل إجراء تعديل على بند في سياسة البورصة حول تحويل بعض المواقع إلى مراكز تسليم.

وفي يناير الماضي، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في السعودية تبلغ 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

المصدر: RT