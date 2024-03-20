انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق الأمر الذي يزيد كلفة الخام المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 83 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 87.14 دولار للبرميل.

وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، صعد الخامان الأمريكي و"برنت" إلى أعلى مستوى في عدة أشهر، حيث صعدت عقود "برنت" فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04% إلى 103.8560 نقطة.

Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ