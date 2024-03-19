السعودية توافق على إقامة "حوار مالي" رفيع المستوى مع مصر

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، التي عقدت يوم الثلاثاء في جدة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية السعودية والمصرية.

وخلص المجلس إلى عدة قرارات كان بينها "الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى".

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وفي عام 2023 منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.

المصدر: واس