"ريكسوس" تتسلم إدارة وتشغيل فندق فخم افتتحه السيسي

أعلن موقع "القاهرة 24" أن العلامة الفندقية الشهيرة "ريكسوس" تسلمت إدارة وتشغيل فندق "ريجال هايتس"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 في العلمين.

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وقالت مصادر خاصة للموقع إن العلامة الشهيرة ريكسوس، تسلمت إدارة الفندق وشغلته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بعدما وضعت تصورا لإدارة الفندق على غرار الفنادق الأخرى التي تديرها ريكسوس.

وأضافت المصادر، أن عرض ريكسوس للحصول على حقوق الإدارة والتشغيل، كان الأنسب بالنسبة للجهات المعنية التي قررت منحها إدارة الفندق، بعد دراسة متكاملة للعرض.

إدارة فندق ريجال هايتس ليس التواجد الأول للعلامة الشهيرة في العلمين، ففي عام 2014 افتتحت سلسلة فنادق ريكسوس العالمية فندق ريكسوس العلمين، كثاني فنادقها في مصر، لتصل بخدماتها إلى الساحل الشمالي.

وفي عام 2022، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.

وخلال الفترة الماضية جدد رجل الأعمال الإماراتي عرضه على الحكومة المصرية، للموافقة على طلب استحواذه على الفندق.

وبعد توقيع اتفاق رأس الحكمة كتب الحبتور: إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر شكل حافزاً كبيراً لدى عدد كبير من رجال الأعمال للإستثمار في أرض الكنانة مصر.

وأضاف : المبادرة تشجع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.. هنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريجال هايتس Regal Heights Hotel الذي تمّ عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية.

واستكمل: حيث كنا دخلنا في مفاوضات لشرائه ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع، وعرضنا للاستثمار في هذا الفندق كان وفقاً للسعر المتوسط للغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالمياً في أهم المدن السياحية مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي.

المصدر: القاهرة 24