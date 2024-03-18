ارتفاع الروبل الروسي في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملات الرئيسية بتداولات اليوم الاثنين، في ظل زيادة المصدّرين الروس شراء الروبل لسداد الضرائب.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 93 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.97 روبل، بينما انخفض سعر صرف اليورو بواقع روبل واحد إلى 100.21 روبل.

كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 12 كوبيكا إلى 12.74 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.84% إلى 1129.04 نقطة، خلافا لمؤشر البورصة MOEX الذي تراجع بنسبة 0.07% إلى 3297.74 نقطة.

المصدر: RT