فوربس تضع تصنيفا لأقوى الشركات العائلية العربية.. تعرف على ترتيبها!

كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر الشركات العائلية العريقة في المنطقة.

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وتتصدر التصنيف شركة عبداللطيف جميل السعودية، تتبعها مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، ثم مجموعة منصور المصرية في المركز الثالث.

بينما تعد مجموعة منصور، الشركة الوحيدة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي المُصنفة ضمن أول 10 مراكز في القائمة، وفي مايو 2023، منح الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) حقوق امتياز بقيمة 500 مليون دولار للمجموعة، بقيادة محمد منصور، لتأسيس نادي كرة قدم في سان دييغو، كاليفورنيا، بحلول عام 2025.

كذلك بلغ صافي الثروة المجمعة للإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، نحو 5.8 مليار دولار حتى فبراير2024، بما يجعلها أغنى عائلة عربية مُصنفة في قائمة العام.

وبعيًدا عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والضيافة، بدأت الشركات العائلية تتنوع بشكل متزايد لتشمل المزيد من القطاعات الناشئة، وتمكنت من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست 6 منها في القرن التاسع عشر، و26 شركة قبل عام 1950، كما أسست 6 شركات منها فقط في العقد الأول من القرن الحالي.

وتشكلت جميعها نتيجة تقسيم أو بيع شركة سابقة، أو توحيد الأصول الموجودة مسبقًا لتشكيل مجموعة قابضة.

فقد أسست مجموعة (O Capital Group) المعروفة أيضًا باسم مجموعة بنجلون، بعد اندماج شركة (Holding Benjelloun Mezian) مع شركة (FinanceCom) عام 2021، بينما تعد مجموعة تاول العُمانية، أقدم شركة عائلية في التصنيف، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1866.

ويظل الاستثمار في مشاريع الاستدامة، أولوية ثابتة للعديد من الشركات المدرجة في قائمة العام، كشركة النويس للاستثمار التي أسست مشاريع طاقة نظيفة بقدرة تتجاوز 1،230 ميجاواط، في بوركينا فاسو ومصر والأردن والمغرب وتوغو، سواء أكانت قيد التشغيل أم قيد الإنشاء.

المصدر: فوربس