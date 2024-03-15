السيسي حول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه: نسير على الطريق الصحيح

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي "خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح".

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وأضاف السيسي، خلال تفقده سير العمل بالأكاديمية الشرطة فجر اليوم: بطمن الناس إن الأمور ماشية، ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع العذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية.

وقال إنه "خلال الأربع سنوات الماضية كانت هناك ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة وكان لها تأثير على الاقتصاد في مصر".

وأضاف الرئيس أنه "تم التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي سيكون هناك تعاون معه، وشكل من أشكال الدعم وأيضًا الاتحاد الأوروبي وكل هذه خطوات لإصلاح الموقف الاقتصادي".

ووجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة بأن الأمور تسير جيدا ولا يوجد مشكلة في توفير السلع حتى المستلزمات الموجودة في الموانئ يتم الإفراج عنها حاليا.

المصدر: الأهرام