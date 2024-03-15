ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب في تداولات اليوم الجمعة وحققت عقود الأصفر الرنان مكاسب ناهزت 6 دولارات للأونصة.

وبحلول الساعة 11:03 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.18% (3.80 دولار) إلى 2171.30 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.19% (4.01 دولار) إلى 2166.20 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.58% إلى 25.21 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم بنسبة 2.19% إلى 1091.48 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 1.05% إلى 937.11 دولار.

المصدر: RT + بلومبرغ