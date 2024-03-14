السعودية..الأنشطة غير النفطية تسجل أعلى مستوى تاريخي لها في الناتج المحلي الحقيقي في 2023

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت "واس" أن هذا الناتج هو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه الأنشطة غير النفطية في السعودية على الإطلاق، بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

وبينت "واس" أن نسبة المساهمة التاريخية تحققت بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.

وحسب "واس"، فقد جاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة وحققت نموا استثنائيًا بلغ 106%، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و 29% .

كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنويع المساهمة وتزخيم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8 %، متبوعا بالنقل والاتصالات - 7.3% ، والتجارة والمطاعم والفنادق - 7% .

كما ذكرت "واس" أن الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين سجلت معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319% وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.

وأشارت "واس" إلى أن "ذلك الارتفاع يأتي مواكبا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى".

المصدر: "واس"