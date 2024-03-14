 
مباشر

مصر.. هبوط الدولار بعد تعرضه "لضربة ثلاثية"

مال وأعمال

مصر.. هبوط الدولار بعد تعرضه
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5qw

انخفض سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرفية بمصر إلى دون مستوى 48 جنيها، وذلك في ظل 3 عوامل رئيسية.

وجاء الهبوط بسبب زيادة تحويلات المصريين من الخارج، مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك المصرية، والضربات الأمنية المستمرة لأباطرة العملة بالسوق السوداء، وسط توقعات أن يستمر هبوط الدولار في الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصر
لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصر

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الضربات الأمنية لعبت دورا مهما في القضاء على السوق المصرفية الموازية (السوداء)، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

كما أكدت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

والأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، كما رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس مرة واحدة، في خطوة تهدف للقضاء على فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك بهدف توحيد سعر الصرف.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"