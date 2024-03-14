تقرير: قطر ستزيح كندا من قائمة أكبر 5 منتجين للغاز في العالم

توقع منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) نمو الإنتاج العالمي من الغاز بنسبة 32% أو بواقع 1.3 تريليون متر مكعب حتى عام 2050، ليصل إلى 5.3 تريليون متر مكعب سنويا.

وأفادت مراجعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) بأن الزيادة الكبيرة في الإنتاج تأتي لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للوقود الأزرق في عملية تحول الطاقة.

ورسم التقرير مستقبلا واعدا لقطر في مجال إنتاج الغاز، إذ توقع أن تحل مكان كندا في قائمة أكبر الدول المنتجة بحلول العام 2050 بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين.

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كذلك توقع التقرير أن ترفع روسيا بشكل كبير إنتاج الغاز في السنوات القادمة مع إمكانية عودته إلى مستوى 700 مليار متر مكعب في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي بفضل توسيع البنية التحتية التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتوقع التقرير زيادة إنتاج الغاز في منطقة الشرق الأوسط بواقع 480 مليار متر مكعب بحلول العام 2050، حيث ستسجل المنطقة أكبر زيادة في إنتاج الوقود الأزرق.

المصدر: نوفوستي