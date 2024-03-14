ارتفاع التضخم في السعودية

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.8% خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2024 على أساس سنوي حيث سجل 1.6%.

وجاء الارتفاع بضغط من إيجارات المساكن، وصعدت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10% في شهر فبراير 2024 وقد تأترت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1%.

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وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر فبراير حيث تزن 21%.

كذلك صعد المؤشر في ظل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.5 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%.

بالمقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.9%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

المصدر: الاقتصادية