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مؤشر التضخم في روسيا يسجل نموا صفريا

مال وأعمال

مؤشر التضخم في روسيا يسجل نموا صفريا
Sputnik
صورة تعبيرية
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سجل مؤشر التضخم في روسيا في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري نموا صفريا وذلك للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات".

كما أظهرت البيانات أن الأسعار في روسيا نمت منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 1.6%.

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وللمقارنة فقد سجل مؤشر التضخم في الأسبوع من 27 فبراير 2024 إلى 4 مارس 2024 نموا بنسبة 0.09%.

وفي نهاية العام الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد (خفض أسعار الفائدة).

المصدر: RT + نوفوستي

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