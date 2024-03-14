ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الذهب الأسود الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من التوقعات.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.1% إلى 84.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 79.74 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من مارس 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل بخلاف التوقعات.

كذلك أشارت البيانات إلى تراجع مخزونات البنزين بمقدار 5.7 مليون برميل بوتيرة أعلى من التوقعات.

المصدر: RT + بلومبرغ