الشركات الكبرى في العالم تدفع مبلغا قياسيا يبلغ 1655 مليار دولار في 2023

دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة "جانوس هندرسون" لإدارة الأصول ونشرت اليوم.

وتكشف الأرقام أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت بنسبة 5.6% عن تلك التي سجلت في 2022، و15% بالمقارنة مع العام 2019.

وتشمل الدراسة أكبر 1200 شركة في القيمة السوقية وتمثل 85% من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاما قياسية هذا العام مع زيادة واضحة خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17.6%.

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ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما "مايكروسوفت" التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10% و"آبل".

وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى.

ولا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بـ"تخفيضات كبيرة" تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022، لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023.

لكن التقرير قال مع ذلك إن "نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3.9%.

المصدر: أ ف ب