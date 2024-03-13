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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 77.95 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.51% إلى 82.34 دولار للبرميل.

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وأفاد معهد البترول الأمريكي، في تقديرات نشرها أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور اليوم الأربعاء بيانات رسمية عن مخزونات الخام من قبل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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