ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد

واصلت بتكوين ارتفاعها الثلاثاء لتسجل مستويات قياسية جديدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمار في المنتجات الرقمية المشفرة وتراجع وشيك لنمو المعروض من العملات الرقمية في السوق.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم وصل اليوم إلى مستوى قياسي جديد قدره 72968 دولارا للوحدة الواحدة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، لتسجل ثالث رقم قياسي لها خلال 5 أيام، بحسب بيانات منصة "كوين شيرز إنترناشونال".

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كما ارتفعت أسعار أكبر 100 عملة رقمية في العالم بنحو 70% خلال العام الحالي.

ويعد إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركا أساسيا وراء ارتفاع العملات الرقمية أخيرا.

وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة "بلاك روك" و"فيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي" نحو 9.5 مليارات دولار منذ إطلاقها.

وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد.

ويتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع سعر البتكوين.

المصدر: "بلومبيرغ"