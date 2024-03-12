مصر تستعد للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

كشفت مصادر أن مصر ستحصل على شريحة أولى بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء الماضي، وتبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

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وقالت المصادر في تصريحات لجريدة "المال" إنه من المتوقع صرفها خلال أسابيع، متضمنة شريحتى المراجعتين الأولى والثانية التي تم تأجيلهما في وقت سابق.

وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن "النقد الدولي" الأسبوع الماضي إتمامها.

ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة وممثلى صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، إن التوقيع على الاتفاق مع النقد الدولي، سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له، يتجاوز إجمالي الحصيلة 9 مليارات دولار.

وقال وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي، عقد أمس، إن مدة قرض النقد الدولي 3 سنوات، وأن مصر ستحصل على الشريحة الأولى بعد اجتماع مجلس الصندوق، مشيرا إلى أن أموال المراجعتين الأولى والثانية في انتظار موافقة المجلس.

المصدر: المال