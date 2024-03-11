روسيا تنسحب من اتفاقية مع المملكة المتحدة تعود لـ1956

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تخرج بموجبه روسيا من اتفاقية تعود للعام 1956 والتي سمحت للبحارة من المملكة المتحدة بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس.

وجاء في بيان توضيحي نشر اليوم الاثنين أن الخطوة جاءت بعد قرار اتخذته لندن بتاريخ 15 مارس 2022 لإنهاء نظام تفضيلي في التجارة الثنائية مع موسكو.

وأشار البيان إلى أن "الخروج من الاتفافية لن يكون له أثر على السياسة الخارجية ولن يشكل تداعيات اقتصادية على روسيا".

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وفي موسكو بتاريخ 25 مايو 1956 وقعت حكومتا الاتحاد السوفيتي سابقا والمملكة المتحدة اتفاقية منحت سفن الصيد البريطانية الحق في الصيد في مياه بحر بارنتس (الجزء الأوروبي من روسيا والشمال الشرقي من النرويج). وبصفة روسيا الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي ظلت الاتفاقية سارية المفعول.

المصدر: نوفوستي