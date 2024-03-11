انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف حيال الصين

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود في الصين.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.70% إلى 77.46 دولار للبرميل.

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في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.66% إلى 81.55 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

ويأتي التراجع في ظل مخاوف الأسواق من أن هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري 2024 الذي حددته بكين طموح لكنه غير محفز.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت عقود الخام الأمريكي يوم الجمعة بنسبة 1.15% إلى 78.01 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بأكثر من 1% إلى 82.08 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ