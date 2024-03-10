الهند تبرم اتفاقية تجارية مع 4 دول أوروبية لاستثمار 100 مليار دولار

أبرمت الهند اتفاقية تجارية مع آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا يوم الأحد، تتضمن التزاما باستثمار مائة مليار دولار وخلق مليون فرصة عمل مباشرة في الهند خلال الـ15 عاما القادمة.

أفادت بذلك وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين هنود. من جانبها، التزمت الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية من الدول الأوروبية الأربع التي تشكل رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وجاء في بيان لرابطة التجارة الحرة الأوروبية أنه "من المقرر أن تحقق الاتفاقية التاريخية بين الهند والرابطة فوائد اقتصادية كبيرة، مثل تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر مرونة، وخلق فرص جديدة للشركات والأفراد على كلا الجانبين، ما يؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي".

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وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال إن الهند وقعت لأول مرة اتفاقية مع كتلة اقتصادية مهمة في أوروبا.

وتعمل الهند أيضا على إبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار والتعاون، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والتجارة والتنمية المستدامة، وتسوية المنازعات.

وأشار غويال في بيان إلى أن الاتفاقية ستوفر نافذة للمصدرين الهنود للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

المصدر: "أسوشيتد برس"