خبير مصري: تسريع الإفراجات الجمركية سيؤدي لانخفاض الأسعار

قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى أبو زيد، إن قرار تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ المصرية، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في المستقبل القريب.

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ولفت الدكتور أبو زيد، الذي يدير أيضا مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن رئيس الوزراء المصري، حدد مجموعة من السلع والمنتجات، لتكون لها أولوية قصوى في الإفراجات الجمركية لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض.

وشدد على أن الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانىء بتوجيهات من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شأنه زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وتحقيق توازن الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو زيد، أن زيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن أولوية الإفراجات تتمثل بالسلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف.

وكانت مصر أعلنت عددا من الاجراءات للعمل على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي بالبلاد.

يأتي ذلك مع إعلان الحكومة وصندوق النقد الاتفاق على برنامج تمويل بقيمة ثمانية مليارات دولار.

المصدر: بوابة الأهرام