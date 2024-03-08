هولندا وكولومبيا والإكوادور تتصدر قائمة تصدير الزهور بالعالم

تفيد معطيات منصة كومتريد التابعة للأمم المتحدة، بأن هولندا وكولومبيا والإكوادور صدرت أكبر كمية زهور في العالم العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات 6.6 مليار دولار.

وشغلت هولندا الصدارة المطلقة في تجارة الزهور العام الماضي، حيث باعت ما قيمته 4.6 مليار دولار من الزهور بحجم إجمالي بلغ 552 ألف طن. وجاءت في المركز الثاني كولومبيا التي صدرت 143 ألف طن من الزهور بقيمة 1.1 مليار دولار، ومن ثم الإكوادور التي صدرت 181 ألف طن بقيمة 987 مليون دولار.

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ومن بين الدول الخمس الأولى المصدرة للزهور، هناك كينيا - 387 مليون دولار (64 ألف طن) ونيجيريا - 157 مليون دولار (97 ألف طن).

وتضم قائمة الدول العشر الأولى كذلك إيطاليا، التي بلغ حجم صادراتها عام 2023 126 مليون دولار (16 ألف طن)، والصين - 110 ملايين دولار (34 ألف طن)، وكندا - 109 ملايين دولار (34 ألف طن)، وماليزيا - 76 مليون دولار (23 ألف طن) وجنوب إفريقيا – 61 مليون دولار (8 آلاف طن).

وفي ختام العام الماضي صدرت روسيا زهورا بقيمة 40 ألف دولار فقط. وذهبت معظم الزهور الروسية المصدرة إلى أرمينيا - 86%.

المصدر: نوفوستي