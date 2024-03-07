قفزة كبيرة في أصول صندوق الأجيال الكويتي

كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار مقارنة بـ803 مليار دولار في تحديثه السابق في يوليو الماضي.

وأشار المعهد إلى أن صندوق الأجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار.

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وتم إنشاء صندوق الأجيال القادمة في 1976 بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام في ذلك الوقت.

ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية كالأسهم والسندات وبدائل كالملكية الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية.

المصدر: RT + القبس