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ممثل أمريكي يعلن عن مطعمه الجديد في "رأس الحكمة" في مصر

مال وأعمال

ممثل أمريكي يعلن عن مطعمه الجديد في
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أعلن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو مشروعه الجديد في مصر، واختياره منطقة "رأس الحكمة" للاستثمار في البلاد.

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وسيطلق دي نيرو مطعمين في مصر، أحدهما في رأس الحكمة، والثاني في الشيخ زايد، للعلامة الفندقية "نوبو- Nobu التي أسسها بالتعاون مع المنتج مائير تيبير، والشيف الياباني نوبو ماتسوهيشا.

وظهر الثلاثي في مقطع فيديو يكشفون تفاصيل استثمارهم في مصر، وعلق دي نيرو: "سعيد جدا بافتتاح مطعم نوبو في مصر. هذا البلد الساحر والمبهر أتطلع لرؤيتكم هناك".

ومطاعم نوبو، ضمن سلسلة يابانية في فلوريدا الأمريكية، حائزة على نجمة ميشلان، مشهورة بريادتها وأكلاتها المبتكرة وزبائنها من المشاهير، ولها قرابة 30 فرعا حول العالم.

ومن المقرر أن يفتتح دي نيرو المطعمين الجديدين في مصر بحلول 2026.

المصدر: RT

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