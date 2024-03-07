مصر تفرج عن كمية كبيرة من البضائع.. والحكومة تتحدث عن صفقات كبرى قادمة

أشرف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة.

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وقال رئيس الوزراء، إنه يتم الإفراج عن البضائع في 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وحود سعرين للصرف.

مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وتابع: "لنصل للقرارات التي تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارت"، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء في التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.

وقال: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار، والبنك المركزي ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية"، وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها تم الإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ.

المصدر: RT