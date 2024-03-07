الإعلام الإسرائيلي يعلق على تعويم الجنيه المصري

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على خطوة تحريك سعر الصرف في مصر، قائلا إن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 40%.

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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس وتهديد الحوثيين لحركة السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى 50 جنيها مصريا للدولار، بانخفاض من 40%.

وأضافت الصحيفة العبرية: "بما أن مصر هي الدولة التي تستورد أكبر قدر من القمح في العالم، فهذا يعني مضاعفة سعر الخبز".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه في وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيسمح بتحديد سعر الصرف من قبل السوق، مما تسبب في خسارة الجنيه أكثر من ثلث قيمته خلال دقائق.

ولفتت معاريف إلى أنه منذ الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2022، عانت مصر من تضخم جامح بلغ ذروته عند حوالي 40٪ في أغسطس الماضي، وأنه في محاولة للحد من التضخم، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار ست نقاط، إلى مستوى قياسي بلغ 27.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر : معاريف