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استقرار أسعار النفط بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن المنظم سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 79.11 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.03% عن سعر التسوية السابق.

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في حين تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.91 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.06% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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