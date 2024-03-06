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سعر بورصة الذهب يصعد إلى مستوى تاريخي

مال وأعمال

سعر بورصة الذهب يصعد إلى مستوى تاريخي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوز سعر الأونصة في العقود الآجلة 2153 دولارا مسجلة مستوى تاريخيا.

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وبحلول الساعة 17:32 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب في بورصة "كوميكس" في نيويورك بنسبة 0.50% إلى 2153.55 دولار للأونصة، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا.

كما صعد سعر أونصة المعدن النفيس في العقود الفورية بنسبة 0.86% إلى 2146.31 دولار، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي الارتفاع وسط توقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) نحو خفض أسعار الفائدة.

وتراقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول حول السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس أمام الكونغرس الأمريكي. 

المصدر: RT + نوفوستي

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