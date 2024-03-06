رسميا.. الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيها في مصر لأول مرة في التاريخ

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

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وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 20 جنيها دفعة واحدة، وتخطي في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 50.35 جنيها للشراء و50.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحدة 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50 جنيها للشراء و 50.10جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.55 جنيه للشراء و 49.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة 49.50 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

المصدر: صدى البلد