قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

ارتفعت إيرادات النفط والغاز الروسية بشكل حاد في فبراير الماضي بأكثر من 80% على أساس سنوي، حسب وزارة المالية الروسية.

وبلغت إيرادات الميزانية من ضرائب النفط والغاز الشهر الماضي 945.6 مليار روبل (10.4 مليار دولار)، مقارنة بـ521.2 مليار روبل تم تسجيلها في فبراير 2023، فيما كانت إيرادات النفط والغاز في يناير الماضي عند 675.2 مليار روبل.

وبحسب محللي وكالة "بلومبرغ" شكلت عائدات الضرائب على النفط والمنتجات النفطية 84% من عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا في شهر فبراير الماضي.

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وترى الوكالة أن الزيادة تحققت بفضل انخفاض الخصم على سعر النفط الروسي، حيث تم احتساب الضريبة على أساس متوسط ​​سعر برميل "يورالس" 65 دولارا للبرميل، بعد أن كان قبل عام عند 50 دولارا للبرميل.

وقبل أيام أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا ستمدد خفض إنتاج وصادرات النفط الخام 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" نهاية الأسبوع الماضي على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.

المصدر: تاس + بلومبرغ