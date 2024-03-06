أكبر الدول العربية والعالمية باحتياطيات الأصفر الرنان

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب فيما احتلت روسيا المركز الخامس، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى في العالم العربي، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وبلغت احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب حسب تقرير المجلس 8133.5 طن، وجاءت ألمانيا بعدها في المرتبة الثانية بـ3352.6 طن، ثم إيطاليا بـ2451.8 طن.

وفي ما يلي جدول يتضمن أكبر 5 دول في العالم باحتياطيات المعدن النفيس بناء على بيانات مجلس الذهب العالمي:

وفي العالم العربي، تصدرت السعودية الدول العربية من حيث احتياطيات الأصفر الرنان التي بلغت 323.1 طن، وشكل الذهب 4.7% فقط من إجمالي احتياطيات المملكة الأجنبية.

وفي المرتبة الثانية جاء لبنان باحتياطيات تقدر بنحو 286 طنا، وشكل الذهب 56.8% من إجمالي احتياطيات لبنان الأجنبية.

وفيما يلي جدول يتضمن أكبر 5 دول في العالم العربي باحتياطيات الذهب (بناء على بيانات مجلس الذهب العالمي):

المصدر: RT