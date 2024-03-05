هل ولدت في السنة المناسبة؟.. أغنى جيل على مر التاريخ!

كشف تقرير حديث عن أن جيل الألفية سيكون أغنى جيل في التاريخ، وذلك مع انتقال الثروة على مدى العقد المقبل إلى هذا الجيل.

وأشارت شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" في تقرير لها إلى أنه من المتوقع أن يرث جيل الألفية نحو 90 تريليون دولار من الأصول ويصبح أغنى جيل في التاريخ، لكن الحديث يجري عن الأشخاص الذين ينحدرون من أسر ثرية ما يؤدي إلى تعميق عدم المساواة في الثروة.

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ووفقا للتقرير يتوقع أن يقوم الجيل الصامت وجيل طفرة المواليد من الآن وحتى عام 2044 بتسليم زمام ثرواتهم الكبيرة إلى جيل الألفية.

والتحول في الثروة هذا هو نتيجة للميراث من الأجيال السابقة، والذي يتضمن الجزء الأكبر منه ممتلكات، وقال رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك" ليام بيلي إن الخطوة ستحدث "تغيرات مزلزلة" في كيفية استخدام الثروة.

كما خلص التقرير إلى أن الشباب الأثرياء أقل عرضة لرؤية العقارات كوسيلة لبناء الثروة في المستقبل.

وجيل الألفية هو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 1981 و1996.

المصدر: CNN Business