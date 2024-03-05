البيتكوين تتجاوز عتبة الـ 68 ألف دولار

سجلت عملة البيتكوين المشفرة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021 متجاوزة عتبة الـ68 ألف دولار فجر اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات منصة تداول العملات المشفرة "بينانس".

وبحسب بيانات المنصة، ارتفع مستوى البيتكوين خلال جلسة التداول عند الساعة 02:08 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.18% – ليصل إلى سعر 68.284 ألف دولار. وآخر مرة وصل فيها سعر البيتكوين إلى 68 ألف دولار كانت في 10 نوفمبر 2021.

وصعدت عملة البيتكوين من حيث القيمة السوقية 50% هذا العام، وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة التدفقات إلى صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، والتي جرى إطلاقها في وقت سابق هذا العام.

ورغم الأرباح المغرية إلا أن بعض الخبراء يحذرون من الاستثمار أو شراء العملات المشفرة، معتبرين هذا الاستثمار محفوفا بالمخاطر كون هذه العملات عبارة عن فقاعة.

المصدر: RT