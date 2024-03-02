وزير النفط العراقي: قمة الغاز في الجزائر ستكون "ناجحة بامتياز"

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر ستكون "ناجحة بامتياز".

وأضاف في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري لقمة رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز في الجزائر: "قمة الجزائر تلقى اهتماما كبيرا ليس فقط من الدول الاعضاء بل من جميع دول العالم، على اعتبار أن الغاز يمثل الوقود الانتقالي الأنجع في هذه المرحلة".

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وأضاف: "الغاز يساهم بشكل كبير في تحول الطاقة وتقليل الانبعاثات الملوثة".

وتابع: "نعول على هذه القمة وننتظر منها الكثير".

وأبرز عبد الغني أهمية تنظيم العلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك مع الشركات المستثمرة في القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج بقوة إلى استثمارات كبيرة لتوفير كميات الغاز اللازمة في هذه المرحلة.

وأكد عبد الغني على أن "العراق يتمتع باحتياط غازي و نفطي كبير، حيث يحتل المرتبة الخامسة عالميا في الاحتياط النفطي والحادية عشرة في الاحتياط الغازي".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية